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Царьград

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Захарова назвала "Евровидение-2024""похоронами Западной Европы"

Захарова назвала "Евровидение-2024""похоронами Западной Европы"

Музыкальный конкурс "Евровидение" в этом году переплюнул любую оргию или шабаш. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что шоу стало "похоронами Западной Европы".

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