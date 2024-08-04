Британские истребители-разведчики длительное время ведут «охоту» на российские корабли в Черном море.
Капитан 1-го ранга Дандыкин: британские истребители охотятся за флотом ВС РФ
Комментарии
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Виктор Геманов
Какие большие сдвиги в практике ведения СВО: военный эксперт сообщает, что наше командование ПРИНЯЛО (!) РЕШЕНИЕ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ГРАНИЦАМИ РОССИИ и даже, о, достижение! - СОЗДАЛО НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВРАЖЕСКОЙ РАЗВЕДКИ! Детский сад!
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18 час.
Андрей Становой
Ну, если "воздушная авиация" ведёт разведку, тогда "ой"...
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18 час.
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