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Капитан 1-го ранга Дандыкин: британские истребители охотятся за флотом ВС РФ

Капитан 1-го ранга Дандыкин: британские истребители охотятся за флотом ВС РФ

Британские истребители-разведчики длительное время ведут «охоту» на российские корабли в Черном море.

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Какие большие сдвиги в практике ведения СВО: военный эксперт сообщает, что наше командование ПРИНЯЛО (!) РЕШЕНИЕ  УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ГРАНИЦАМИ РОССИИ и даже, о, достижение! - СОЗДАЛО НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВРАЖЕСКОЙ РАЗВЕДКИ! Детский сад!
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