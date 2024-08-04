Капитан 1-го ранга Дандыкин: британские истребители охотятся за флотом ВС РФ

Виктор Геманов

Какие большие сдвиги в практике ведения СВО: военный эксперт сообщает, что наше командование ПРИНЯЛО (!) РЕШЕНИЕ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ГРАНИЦАМИ РОССИИ и даже, о, достижение! - СОЗДАЛО НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВРАЖЕСКОЙ РАЗВЕДКИ! Детский сад!