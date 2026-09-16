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Ивановские новости

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В Ивановском районе «Туарег» врезался в «Тигуан», пострадала 8-летняя девочка

В Ивановском районе «Туарег» врезался в «Тигуан», пострадала 8-летняя девочка

На трассе «Золотое кольцо» 45-летний водитель «Фольксваген Туарег» столкнулся с попутным «Фольксваген Тигуан».

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