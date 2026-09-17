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Газета.ру

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В КСИР заявили об уничтожении американского БПЛА MQ-9 в небе над островом Киш

В КСИР заявили об уничтожении американского БПЛА MQ-9 в небе над островом Киш

Корпус стражей исламской революции сбил беспилотник MQ-9 Вооруженных сил США в небе над иранским островом Киш в Персидском заливе.

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