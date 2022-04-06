Отмена русской культуры продолжится её грабежом

Финские пограничники на российско-финской границе. Фото: © РИА Новости / Сергей Компанийченко Таможенная служба Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию принадлежащих России же произведений искусства Причина – введенные ЕС санкции.
Финские пограничники на российско-финской границе. Фото: © РИА Новости / Сергей Компанийченко Таможенная служба Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию принадлежащих России же произведений искусства Причина – введенные ЕС санкции.
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