Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Граница этого идиота будет по периметру тюремной камеры.Новая граница с Р...
  • Зоя
    процесс повышения цен был ,есть и будет всегда и во всех странах,живем не при социализме ,а при так называемом капита...На Россию посыпал...
  • Катерина
    "Эйдман однажды прославился тем, что не исключил проникновения российских танков Армата в Германию по трубопроводам в...Брат Немцова прор...

Финляндия стала для русских ловушкой

Финляндия стала для русских ловушкой

Русскоязычные жители Финляндии почувствовали себя гражданами второго сорта @ Lauri Heino/imago-images/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко Русские жители Финляндии массово выходят на акции протеста из-за закрытия пропускных пунктов на российско-финляндской границе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Где родился, там и пригодился....Так чт это был ваш выбор жить сыто, свободно. За все приходится платить, это только вопрос времени...
Ответить
22 час.
Елена Львовна
Насчет жить сытно и свободно .... Фигня. Свобода понятие относительное. Сытно? ну это кому что...  Я никуда и никогда не собиралась и не собираюсь уезжать. Но! лет 7 назад я побывала в Финляндии и поняла-  эта страна приспособлена к жизни обычных обывателей, среднестатистических. Таких как я.  Я побывала  в Индии,  в Африке, Азии...  Финляндия самая приспособленная страна к жизни обычного обывателя . Конечно я никуда не поеду, потому что в России мои корни, могилы, дети, внуки. Но мне нравится как они живут
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх