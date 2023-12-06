Финляндия стала для русских ловушкой

Елена Львовна

Насчет жить сытно и свободно .... Фигня. Свобода понятие относительное. Сытно? ну это кому что... Я никуда и никогда не собиралась и не собираюсь уезжать. Но! лет 7 назад я побывала в Финляндии и поняла- эта страна приспособлена к жизни обычных обывателей, среднестатистических. Таких как я. Я побывала в Индии, в Африке, Азии... Финляндия самая приспособленная страна к жизни обычного обывателя . Конечно я никуда не поеду, потому что в России мои корни, могилы, дети, внуки. Но мне нравится как они живут