Русскоязычные жители Финляндии почувствовали себя гражданами второго сорта @ Lauri Heino/imago-images/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко Русские жители Финляндии массово выходят на акции протеста из-за закрытия пропускных пунктов на российско-финляндской границе.
Финляндия стала для русских ловушкой
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Где родился, там и пригодился....Так чт это был ваш выбор жить сыто, свободно. За все приходится платить, это только вопрос времени...
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22 час.
Елена Львовна
Насчет жить сытно и свободно .... Фигня. Свобода понятие относительное. Сытно? ну это кому что... Я никуда и никогда не собиралась и не собираюсь уезжать. Но! лет 7 назад я побывала в Финляндии и поняла- эта страна приспособлена к жизни обычных обывателей, среднестатистических. Таких как я. Я побывала в Индии, в Африке, Азии... Финляндия самая приспособленная страна к жизни обычного обывателя . Конечно я никуда не поеду, потому что в России мои корни, могилы, дети, внуки. Но мне нравится как они живут
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20 час.
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