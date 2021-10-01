Мизантропы взращивают убийц

Политика как она естьПолитикаМизантропы взращивают убийц Информация о том, что произошло в Белоруссии, разлетелась по сети практически мгновенно. Змагары «перешли в наступление».Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerИзгалявшиеся по поводу смерти сотрудника КГБ змагары стройными рядами рванули в Шумерию. Те, кто не успел, теперь сами бегут сдаваться, ну или им приходится ходить оглядываясь каждые 15 секунд. Товарищи погибшего сотрудника однозначно вылавливают всех последышей того Зельцера, который со своей сожительницей решил "пабароцца зь уладаю".МихаилЧитал этих дебилов излияния на одном форуме, просто руки чесались по АКМ.Андрей ЛобановДумаю, что Батька даст отмашку действовать в стиле "Моссад" - уничтожать активистов этой мерзости без суда и следствия.василий уткинВ России бы ввести такой стиль -МоссадАлександр ИвановПечальный эпизод, но силовекам надо еще больше тренироваться!!Комментировать
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