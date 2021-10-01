Политика как она есть

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Мизантропы взращивают убийц

Мизантропы взращивают убийц

Информация о том, что произошло в Белоруссии, разлетелась по сети практически мгновенно. Змагары «перешли в наступление».

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Traveller
Изгалявшиеся по поводу смерти сотрудника КГБ змагары стройными рядами рванули в Шумерию. Те, кто не успел, теперь сами бегут сдаваться, ну или им приходится ходить оглядываясь каждые 15 секунд. Товарищи погибшего сотрудника однозначно вылавливают всех последышей того Зельцера, который со своей сожительницей решил "пабароцца зь уладаю".
Михаил
Читал этих дебилов излияния на одном форуме, просто руки чесались по АКМ.
Андрей Лобанов
Думаю, что Батька даст отмашку действовать в стиле "Моссад" - уничтожать активистов этой мерзости без суда и следствия.
василий уткин
В России бы ввести такой стиль -Моссад
Александр Иванов
Печальный эпизод, но силовекам надо еще больше тренироваться!!

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