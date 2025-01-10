DoorBox представляет новый и усовершенствованный интеллектуальный контейнер для доставки на выставке CES 2025

Миллионы посылок крадут каждый год. Компания DoorBox стремится изменить порядок доставки посылок с помощью своей «умной» коробки, которая имеет защищенную от краж конструкцию с камерой видеонаблюдения и сигнализацией, автоматически включающейся в случае несанкционированного проникновения в коробку.