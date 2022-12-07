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В зимнем декоре. Какие новогодние акции и мероприятия уже идут в Москве?

В зимнем декоре. Какие новогодние акции и мероприятия уже идут в Москве?

Москва провожает старый год и готовится встречать новый. Какие акции и меро­приятия уже идут в городе, какой будет ёлка мэра и кого на неё позовут? Где зажигаются звёзды С 24 декабря по 6 января в Гостином Дворе пройдёт традиционная новогодняя ёлка.

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