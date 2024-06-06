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Грузия не допустит майдана и украинизации.

Грузия не допустит майдана и украинизации.

Грузия не допустит майдана и украинизации.Никто не взял на себя ответственность за украинский майдан и его последствия.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Правильно! Не отдаляйся от России,Грузия!
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14 час.
Tania Еременко
Дело в том, что грузины мудрее... Их пытаются настроить против России, да пока не удается никак - находятся умные люди в Сакартвело.
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11 час.
виктор матвеев
Все дело в том что руководство Грузии действует в интересах своей страны и не желает ослуживать интересы англосаксов.
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9 час.

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