Депутат рассказал, как распознать дипфейк

По его словам, это можно сделать по движению глаз человека на видео, цвету кожи и волос, контуру овала лица Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что дипфейки можно выявить по движению глаз, цвету кожи и волос, контуру овала лица.
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