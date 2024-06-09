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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат рассказал, как распознать дипфейк

Депутат рассказал, как распознать дипфейк

По его словам, это можно сделать по движению глаз человека на видео, цвету кожи и волос, контуру овала лица Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что дипфейки можно выявить по движению глаз, цвету кожи и волос, контуру овала лица.

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