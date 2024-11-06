Военкор Живов объяснил, почему бойцы на СВО беспокоятся о победе Трампа

МОСКВА, 6 ноября, ФедералПресс. Военный корреспондент, автор проекта «Достоевский клуб» Алексей Живов рассказал «ФедералПресс» об отношении российских бойцов к недавней победе Дональда Трампа на выборах в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии