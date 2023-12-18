В Курской области утвердили награды «Отец героя» и «Мать героя»

Власти Курской области утвердили две новые награды – медали «Отец героя» и «Мать героя». Губернатор региона Роман Старовойт на страницах своего Telegram-канала сообщил, что уже подписал соответствующий закон, принятый Курской областной Думой.
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