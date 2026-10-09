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Трамп дал финальные указания Уиткоффу и Кушнеру перед переговорами с Украиной в Майами

Трамп дал финальные указания Уиткоффу и Кушнеру перед переговорами с Украиной в Майами

Репортёр американского издания Axios Барак Равид проинформировал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели встречу с Дональдом Трампом, чтобы представить ему свои предложения и заручиться поддержкой перед предстоящими консультациями с украинской делегацией.

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