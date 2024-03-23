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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» предлагает Влаховичу контракт до 2028-го с зарплатой 8 млн евро в год. Душан просит 10 млн

Действующее соглашение 24-летнего нападающего с туринским клубом рассчитано до 2026 года. Согласно его условиям, зарплата игрока в следующем сезоне должна вырасти до 12 миллионов евро в год.

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