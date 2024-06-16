Появился новый геймплей из ранней версии Marvel's Wolverine, в котором показана сист...

Появился новый геймплей из ранней версии Marvel's Wolverine, в котором показана система перемещения Росомахи по городуСегодня в сети появился новый геймплей из альфа-версии предстоящей игры Marvel’s Wolverine от Insomniac Games.
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