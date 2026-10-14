Специалисты регионального управления Роспотребнадзора за первое полугодие 2026 года исследовали 2756 проб молочной продукции и выявили нарушения, включая отсутствие медкнижек у персонала и программы производственного контроля на основе ХАССП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дональд Трамп хоч...
- «Рыбарь»: в Крымс...
- ХЛ Пенсионерки из Мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым