В Ростове-на-Дону пятый день подряд наблюдаются перебои в работе такси, карт, облачного хранилища и платёжных сервисов «Яндекса» после атаки беспилотников на дата-центр компании во Владимире 11 октября.
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