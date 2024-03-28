Патриарх Кирилл обсудит с Путиным возможный отказ школ от урока нравственности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о своем решении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в школьной программе, несмотря на решение Министерства просвещения.
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