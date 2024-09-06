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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Захарова: «Недопуск сборной России на Олимпиаду – уничтожение международного спорта, еще один террористический акт»

— Вчера министр спорта Украины заявил, что разрабатывает план по недопуску россиян на Олимпиаду 2026 года.

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