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Украина давит на российский бизнес атаками и шантажом

Украина давит на российский бизнес атаками и шантажом

Как сообщил «Царьград», атаки на логистические объекты Wildberries, публичные угрозы в адрес Ozon и перестановки в украинском силовом блоке связаны с попыткой Киева подчинить финансовые потоки мошеннических кол-центров и направить их на поддержку ВСУ.

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