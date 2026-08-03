Как сообщил «Царьград», атаки на логистические объекты Wildberries, публичные угрозы в адрес Ozon и перестановки в украинском силовом блоке связаны с попыткой Киева подчинить финансовые потоки мошеннических кол-центров и направить их на поддержку ВСУ.