В Новосибирске на 9-летнюю девочку упала глыба льда

В Дзержинском районе Новосибирска на 9-летнюю девочку с крыши жилого дома упал кусок наледи. Как сообщило 27 февраля региональное отделение Следственного комитета России, ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение для получения помощи.
В Дзержинском районе Новосибирска на 9-летнюю девочку с крыши жилого дома упал кусок наледи. Как сообщило 27 февраля региональное отделение Следственного комитета России, ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение для получения помощи.
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