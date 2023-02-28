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В Новосибирске на 9-летнюю девочку упала глыба льда

В Новосибирске на 9-летнюю девочку упала глыба льда

В Дзержинском районе Новосибирска на 9-летнюю девочку с крыши жилого дома упал кусок наледи. Как сообщило 27 февраля региональное отделение Следственного комитета России, ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение для получения помощи.

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