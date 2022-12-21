Как по интерьеру определить, что мужчина живет один

Как по интерьеру определить, что мужчина живет одинКонечно, все примеры достаточно условны. Так, принято считать, что, раз мужчина живет один, то у него должен быть полный беспорядок, а если в паре с кем-то, то в доме будет не будет ни соринки.
Как по интерьеру определить, что мужчина живет одинКонечно, все примеры достаточно условны. Так, принято считать, что, раз мужчина живет один, то у него должен быть полный беспорядок, а если в паре с кем-то, то в доме будет не будет ни соринки.
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