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Как по интерьеру определить, что мужчина живет один

Как по интерьеру определить, что мужчина живет один

Как по интерьеру определить, что мужчина живет одинКонечно, все примеры достаточно условны. Так, принято считать, что, раз мужчина живет один, то у него должен быть полный беспорядок, а если в паре с кем-то, то в доме будет не будет ни соринки.

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