В Германии приостановили производство ракет Taurus

В Германии приостановили производство дальнобойных ракет Taurus. Такое заявление в ходе разговора с изданием Der Spiegel сделал Томас Готтшильд, руководитель компании, занимающейся изготовлением снарядов.
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