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MNQ Bear idea

MNQ Bear idea

MNQ Bear idea Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 RickeyTradess Looking for a potential price to Move it back down to market open if buyers liquidate the massive By position from Tuesday… Shorted on CFD going into the overnight….

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