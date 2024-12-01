Коллективизация: что от нас пытаются скрыть?

Когда-то МТС были совсем новыми, только что отстроенными. Теперь стоит поговорить о размахе и масштабе сталинского плана коренной перестройки сельского хозяйства, предпринятого с началом сплошной коллективизации в 1930 году.
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