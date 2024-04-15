Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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  • Николай Гладышев
    Владимир Крупин прав!На картошку!
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Идем дальше

20 миллиардов рублей вложат в запуск производства диодов и транзисторов на московском заводе «Микрон» Эти силовые компоненты используются почти во всех электронных приборах, но сейчас 90% поставок обеспечивает Китай.

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Комментарии
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Галина Чужая
Вся наша беда нынче в нехватке чипов и пока мы своё производство не запустим нам всегда будут говорить, что мы их из стиралок выковыриваем.  Обидно - иметь всё что нужно для их производства и... закупать  заграницей. Дурдом.
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5 час.
Виктор Полуэктов
А при кОпытОлизьме выгоднее закупать, чем что-то подробно и как следует строить самим. Именно в этом было подрезание поджилок России в проекте перевода на капиталистическое госустройство, да ещё с дальним прицелом полной последующей колонизации.
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4 час.

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