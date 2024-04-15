Идем дальше

Галина Чужая

Вся наша беда нынче в нехватке чипов и пока мы своё производство не запустим нам всегда будут говорить, что мы их из стиралок выковыриваем. Обидно - иметь всё что нужно для их производства и... закупать заграницей. Дурдом.