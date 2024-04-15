20 миллиардов рублей вложат в запуск производства диодов и транзисторов на московском заводе «Микрон» Эти силовые компоненты используются почти во всех электронных приборах, но сейчас 90% поставок обеспечивает Китай.
Идем дальше
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Вся наша беда нынче в нехватке чипов и пока мы своё производство не запустим нам всегда будут говорить, что мы их из стиралок выковыриваем. Обидно - иметь всё что нужно для их производства и... закупать заграницей. Дурдом.
Ответить
5 час.
Виктор Полуэктов
А при кОпытОлизьме выгоднее закупать, чем что-то подробно и как следует строить самим. Именно в этом было подрезание поджилок России в проекте перевода на капиталистическое госустройство, да ещё с дальним прицелом полной последующей колонизации.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии