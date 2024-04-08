Гуцул заявила, что гагаузы признают только Молдавскую православную церковь

Гуцул заявила, что народ Гагаузии видит себя только частью Молдавской православной церкви.Народ автономно-территориального объединения Гагаузия видят себя исключительно частью Молдавской православной церкви, которая в статусе самоуправляемой находится в подчинении Русской православной церкви.
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