В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии со следователями территориального СУ СК при содействии СОБР Управления Росгвардии региона задержали двух жителей Иркутска, объявленных в федеральный розыск по подозрению в совершении особо тяжкого преступления.
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