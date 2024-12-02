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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD Radeon RX 8800 XT на 45% быстрее RX 7900 XTX в трассировке и потребляет на 25% меньше энерг...

AMD Radeon RX 8800 XT на 45% быстрее RX 7900 XTX в трассировке и потребляет на 25% меньше энерг...

AMD Radeon RX 8800 XT на 45% быстрее RX 7900 XTX в трассировке и потребляет на 25% меньше энергииПроверенный инсайдер zhangzhonghao поделился свежей информацией о видеокартах AMD Radeon RX 8800 XT, которые будут представлены в январе 2025 года.

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