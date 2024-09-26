Глава МИД Венгрии Сийярто отметил бесполезность антироссийских санкций

Антироссийские санкции, как и любые другие экономические ограничения, не несут никакой пользы. Об этом министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.
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