Людмила Киндер сообщила о взрыве на газовом объекте Чернигова

В Черниговской области Украины после взрыва пострадал объект газораспределительной инфраструктуры. Информацию об этом подтвердила Людмила Киндер, глава правления компании "Газораспределительные сети Украины", на платформе Facebook.
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