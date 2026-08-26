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Царьград

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Людмила Киндер сообщила о взрыве на газовом объекте Чернигова

Людмила Киндер сообщила о взрыве на газовом объекте Чернигова

В Черниговской области Украины после взрыва пострадал объект газораспределительной инфраструктуры. Информацию об этом подтвердила Людмила Киндер, глава правления компании "Газораспределительные сети Украины", на платформе Facebook.

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