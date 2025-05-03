Александр Ревва рассказал о жутких отношениях с родителями

У певца и актера Александра Реввы сложные отношения с матерью: она не принимает его возлюбленную и отказывается общаться с внуками, из-за чего шоумен практически полностью прекратил общение с родительницей.
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