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Военных в зоне СВО захотели наказывать за использование гаджетов

Военных в зоне СВО захотели наказывать за использование гаджетов

Дисциплинарный арест на срок до десяти суток предложили ввести для военных, которые нарушили запрет предоставления СМИ или распространения в интернете информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение.

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