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Эволюция под человеческим контролем: почему кошки и собаки становятся похожими

Ученые обнаружили удивительный факт: кошки и собаки эволюционируют, становясь похожими! Исследование 1810 черепов показало, как человеческие предпочтения меняют облик домашних животных, часто в ущерб их здоровью.

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