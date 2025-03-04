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Госдума рассмотрит законопроект о сдаче ОГЭ по двум предметам

Госдума рассмотрит законопроект о сдаче ОГЭ по двум предметам

5 марта Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий упрощение получения аттестата об основном общем образовании для школьников, планирующих поступать в техникумы и колледжи в ряде регионов.

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