В Верхней Пышме масштабно и людно отмечают День Победы

Верхняя Пышма масштабно и людно празднует День Победы. Как сообщает «Новый День», праздник начался в Сквере воинской славы с общегородского митинга и возложения цветов к мемориалу воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной.
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