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В Херсонской области под обстрел попала газораспределительная станция

В Херсонской области под обстрел попала газораспределительная станция

Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале, что в подконтрольной ВСУ части региона поражена газораспределительная станция.

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