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Гончаренко о 2:2 с ЦСКА: «Есть понимание, над чем работать в «Пари НН». Тяжело чинить самолет, когда он полетел – нужно улучшать атаку, не сломав все сразу»

Сегодняшняя игра, ставшая для Гончаренко первой в качестве главного тренера нижегородской команды, завершилась вничью (2:2).

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