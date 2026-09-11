Более 7 тысяч абитуриентов из 50 регионов подали заявки в ИТ-кампус «НЕЙМАРК»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сентября, ФедералПресс. Свыше 7 тысяч абитуриентов из более чем 50 регионов России подали заявки на сетевые образовательные программы ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» и вузов-партнеров в 2026 / 27 учебном году, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.