Врач Гинзбург назвал три продукта и три напитка, провоцирующие образование тромбов

Некоторые продукты и напитки способствуют увеличению вязкости крови.Существуют продукты и напитки, которые способствуют повышению вязкости крови, что может привести к образованию тромбов, и, как следствие, сердечно-сосудистым заболеваниям.
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