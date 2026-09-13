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В Индонезии ведутся поиски 130 пассажиров затонувшего парома, есть погибшие

В Индонезии ведутся поиски 130 пассажиров затонувшего парома, есть погибшие

У побережья Индонезии затонул пассажирский паром, на борту которого находились более 240 человек. В результате крушения есть погибшие, 130 человек числятся пропавшими, сообщает Reuters.

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