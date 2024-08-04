Стало известно о возможности изменения обвинений по делу Иванова и Бородина

Следствие может изменить обвинения по делу Иванова, изучив доказательства Следствие по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства и после оценки может изменить или дополнить ранее предъявленные обвинения.
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