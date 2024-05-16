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Калужские новости

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Руководство калужского вуза прокомментировало возможную отмену бакалавриата

Руководство калужского вуза прокомментировало возможную отмену бакалавриата

Директор Калужского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России) Роман Федосеев прокомментировал возможность исчезновения такого понятия, как «бакалавриат» из системы высшего образования в нашей странеДиректор Калужского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России) Роман Федосеев прокомментировал возможность исчезновения такого понятия, как "бакалавриат" из системы высшего образования в нашей стране.

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