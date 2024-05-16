Руководство калужского вуза прокомментировало возможную отмену бакалавриата

Директор Калужского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России) Роман Федосеев прокомментировал возможность исчезновения такого понятия, как «бакалавриат» из системы высшего образования в нашей странеДиректор Калужского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России) Роман Федосеев прокомментировал возможность исчезновения такого понятия, как "бакалавриат" из системы высшего образования в нашей стране.