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Общественная служба новостей

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Директор школы в Москве уточнила детали гибели третьеклассника

Директор школы в Москве уточнила детали гибели третьеклассника

Елена Наумова, директор школы № 2107 на северо-востоке Москвы, где накануне девятилетний мальчик почувствовал себя плохо во время урока, в комментарии Общественной службе новостей уточнила детали трагедии.

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