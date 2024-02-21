Директор школы в Москве уточнила детали гибели третьеклассника

Елена Наумова, директор школы № 2107 на северо-востоке Москвы, где накануне девятилетний мальчик почувствовал себя плохо во время урока, в комментарии Общественной службе новостей уточнила детали трагедии.
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