Очередь в тринадцатиградусный мороз: Как проходит прощание с Аманом Тулеевым

Несмотря на мороз, тысячи людей пришли проститься с экс-губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым.Ранее, 20 ноября, стало известно о смерти бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева - человека, который более 20 лет возглавлявшем Кемеровскую область.
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