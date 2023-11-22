Очередь в тринадцатиградусный мороз: Как проходит прощание с Аманом Тулеевым

Несмотря на мороз, тысячи людей пришли проститься с экс-губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым.Ранее, 20 ноября, стало известно о смерти бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева - человека, который более 20 лет возглавлявшем Кемеровскую область.