Виктория и Дэвид Бекхэм ссорятся из-за дочери

Футболист в отставке панически боится потерять Харпер. Дэвид Бекхэм не желает отпускать от себя Харпер LEGION-MEDIAВ семье Дэвида и Виктории Бекхэм, где отношения всегда складывались непросто, появился новый повод для конфликтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии