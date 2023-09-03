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«Абаскаль до сих пор никак не определится с костяком «Спартака» – главная причина проблем. Сажать Литвинова из-за одной ошибки – это непонятно». Андрей Коновалов о клубе

«Абаскаль до сих пор никак не определится с костяком «Спартака» – главная причина проблем. Сажать Литвинова из-за одной ошибки – это непонятно». Андрей Коновалов о клубе

Московский клуб потерпел поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ. – Что разладилось в игре «Спартака» по сравнению с началом сезона? – Думаю, повлияла частая смена состава.

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