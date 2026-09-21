Ненавидит всех русских и призывает к насилию: сочинец получил срок за публикации в интернете

Ненавидит всех русских и призывает к насилию: сочинец получил срок за публикации в интернетеСочинец получил три года колонии-поселения за публикации в социальной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Американский само...
- Стало известно, с...
- Сразу несколько о...
в литве есть одна знакомая ,русская по рождению и воспитанию,которая до такой степени ненавидит все русское,что хотела бы заменить себе всю кровь.но с удовольствием пользуется всеми благами экс союза..