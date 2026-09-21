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Живая Кубань

401 подписчик

Ненавидит всех русских и призывает к насилию: сочинец получил срок за публикации в интернете

Ненавидит всех русских и призывает к насилию: сочинец получил срок за публикации в интернете

Ненавидит всех русских и призывает к насилию: сочинец получил срок за публикации в интернетеСочинец получил три года колонии-поселения за публикации в социальной сети.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя igor vinogradov
igor vinogradov

в литве есть одна знакомая ,русская по рождению и воспитанию,которая до такой степени ненавидит все русское,что хотела бы заменить себе всю кровь.но с удовольствием пользуется всеми благами экс союза..