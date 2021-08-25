Женские страсти

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Почему женщина раз за разом выбирает мужчину, с которым брак невозможен?

Почему женщина раз за разом выбирает мужчину, с которым брак невозможен?

Есть одиночество, которое в народе называют «венцом безбрачия». А есть вот такая ситуация, когда брак невозможен.

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хохлошумер
Оба!
Алиса Майская
"Этому не учат психологи, потому, что сами в плену стереотипов" - большей глупости не читала. Во-первых, психологи - не учителя и не мама с папой, во-вторых, психолог имеет набор "инструментов", для прояснения, как раз той картины, которую предлагается увидеть "узнать" самостоятельно, (что невозможно ввиду особенностей человеческой психики, обладающей автоматическими защитами). И в-третьих: разница между психологом и обычным человеком только в том, что он знает, как обнаружить причину проблемы и где собрать ресурсы для ее устранения.

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